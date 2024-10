Volop in de kijker bij de beloften gezien opvallende rol... Maar kan hij straks ook Lukaku opvolgen?

Lucas Stassin, die vrijdag twee keer scoorde tegen Schotland, lijkt op weg om een belangrijke basisspeler te worden voor de Belgische beloften in de cruciale wedstrijd van dinsdag. Toch stond hij aanvankelijk niet op de lijst van 25 spelers die door bondscoach Gill Swerts bekend werd gemaakt.

“Hij belde me om uit te leggen dat hij moeilijke keuzes moest maken", vertelt Stassin, die plaats moest maken voor onder andere Mika Godts en Arthur Vermeeren. Door de blessure van Godts werd Stassin uiteindelijk toch opgeroepen, en hij schitterde in Edinburgh.

In die wedstrijd tegen Schotland brak Stassin de wedstrijd open met een doelpunt kort na zijn invalbeurt, en bezegelde de overwinning met een tweede doelpunt in blessuretijd (0-2). "In de eerste helft speelde Schotland erg verdedigend, maar na ons eerste doelpunt moesten ze meer aanvallen, wat het voor ons makkelijker maakte", legt hij uit in LDH.

Bescheiden ondanks zijn sterke prestaties, hoopt Stassin nu op een basisplaats tegen Hongarije, maar laat de keuze aan de coach: “Natuurlijk wil je altijd spelen. Maar de coach beslist.”

Bij Saint-Étienne past Stassin zich goed aan, hoewel hij nog geen vaste basisspeler is. “Ik stond in de basis in de eerste twee wedstrijden, maar daarna veranderde de trainer de tactiek. Toch krijg ik mijn speeltijd en gaf ik mijn eerste assist tegen Auxerre", zegt hij.

Ondertussen blijft Stassin nuchter en geconcentreerd op zijn toekomst bij het nationale team. “Ik maak me niet te druk. Ik werk hard, en dan zien we wel wat er komt", zegt hij. Nu België achter Romelu Lukaku en Loïs Openda een tekort aan aanvallend talent heeft, zal zijn ontwikkeling nauwlettend worden gevolgd door bondscoach Domenico Tedesco, vooral in de belangrijke wedstrijd van dinsdag waarin de beloften hopen zich te plaatsen voor de play-offs van het EK 2025.