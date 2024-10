Marc Degryse houdt zich niet in: "Mag je echt niet doen, Maxim De Cuyper"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het gaat hard voor Maxim De Cuyper. Als bepalende figuur bij Club Brugge is hij nu ook bij de Rode Duivels zich aan het opwerken.

De Champions League met Club Brugge is voor heel wat spelers het ideale uitstalraam om zichzelf een betere toekomst te schenken. Dat geldt niet in het minst ook voor Maxim De Cuyper.

Dinsdag speelt Club Brugge ook tegen AC Milan. Een unieke kans om jezelf te meten en in de kijker te spelen. Een ploeg die wel eens een De Cuyper had willen binnenhalen. En dat kon vorige zomer al gebeurd zijn.

“Milan was niet geïnteresseerd, maar er was wel concrete interesse (Galatasaray, red.)”, vertelt De Cuyper aan Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. Uiteindelijk bleef De Cuyper bij Club Brugge.

“Achteraf ben ik blij met de keuze die ik heb gemaakt. Hier heb ik alles, Champions League-voetbal ook. Ik heb het even moeilijk gehad in het hoofd, omdat ik het ook zag zitten. Het is uiteindelijk niet doorgegaan. En dan besef je dat je hier goed zit en een goeie keuze hebt gemaakt.”

Degryse houdt zich niet in tegen De Cuyper. “Als jonge gast moet je nu niet naar Turkije gaan, Maxim. Wanneer was dat, toen je het moeilijk had?”, vraagt hij zich af.

“We waren alweer bezig”, repliceert de speler van blauwzwart. “En dat is ambetant, ja. Niet eenvoudig, maar ik heb het toen links laten liggen en de knop omgedraaid.”

Degryse vindt dat De Cuyper enkel mag vertrekken richting één van de Europese topcompetities. “Spanje of Italië, dat spreekt me wel aan. Dat zou mooi zijn, ja.”