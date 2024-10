Naast Anderlecht volgt Vincent Kompany nog een andere Belgische club op de voet: "Hij is goed op de hoogte van wat er daar gebeurt"

Vincent Kompany is een echte voetbalfanaat. Hij zou er uren over kunnen praten aan de telefoon met andere trainers.

Vincent Kompany heeft nooit zijn bewondering voor Wouter Vrancken verborgen gehouden. Het begon al toen Vrancken aan het roer stond bij KV Mechelen, Vrancken kwam dit jaar zelfs naar Beieren om 'Vince The Prince' te observeren. Maar er is nog een andere trainer uit de Pro League met wie Kompany nauw verbonden is.

Het gaat om Jonas De Roeck. Hij was zijn assistent bij Anderlecht en was er al in de tijd van Fred Rutten en Karim Belhocine. De coach van Antwerp heeft aan de Gazet van Antwerpen bevestigd dat Kompany en hij nog steeds regelmatig contact hebben.

Kompany vergeet zijn oud-collega's niet

"We praten voornamelijk over goede tijden of om elkaar te ondersteunen in moeilijkere periodes. We hebben nog niet in detail gesproken over Antwerp, maar hij is goed op de hoogte van wat er gaande is", zegt De Roeck.

"Na een overwinning stuurt hij me soms zijn felicitaties. Wanneer een van ons vragen heeft, bellen we om te bespreken. Maar het is ook niet wekelijks contact", verduidelijkt hij.

Net als tijdens zijn spelerscarrière, aarzelt Vincent Kompany niet om zijn ervaring op het hoogste niveau te delen. Een groot voordeel voor deze nieuwe generatie opkomende Belgische trainers.