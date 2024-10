📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt opvallende naam binnen als nieuwe keeper

Cercle Brugge heeft een nieuwe doelman binnengehaald. Hij komt transfervrij over en tekent een contract voor de rest van het seizoen.

De 35-jarige Nederlandse Curaçaoënaar Eloy Room is de nieuwe doelman van Cercle Brugge. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen, met optie voor een bijkomend jaar. Hij moet bij Cercle de aan de knie geblesseerde Warleson vervangen. De Braziliaan is nog out tot eind 2024. Room brengt aardig wat ervaring bij groenzwart.

“Eloy Room (1,90m) is een 46-voudig international voor Curaçao, die het gros van zijn carrière doorbracht bij het Nederlandse Vitesse”, klinkt het bij de Vereniging. “Hij doorliep er alle jeugdreeksen en speelde uiteindelijk 189 wedstrijden voor de ploeg uit Arnhem. Naast zijn periode bij Vitesse kwam de ervaren doelman ook uit voor PSV Eindhoven en het Amerikaanse Columbus Crew.”

“Toen ik de interesse van Cercle vernam had ik niet veel nodig om overtuigd te geraken. Het is een mooie ploeg, een leuke stad en ik ben bovendien onmiddellijk klaar om het team te helpen”, aldus Eloy Room. “Om fit te blijven ben ik de voorbije weken blijven meetrainen met Vitesse. Ik ben topfit en klaar om te spelen.”

“Gezien de lange blessure van Warleson vonden we het belangrijk om een extra doelman aan onze kern toe te voegen”, aldus technisch directeur Rembert Vromant. “Met de drukke speelkalender willen we voldoende gewapend zijn op alle vlakken.”

“Eloy is een ervaren doelman die ook in de kleedkamer een belangrijke rol zal spelen, als een soort mentor van onze jonge ploeg. Tijdens onze gesprekken werd snel duidelijk dat hij erg gemotiveerd is om z’n stempel te drukken.”