Opvallend: speler Beerschot plots in team van de week van L'Equipe tussen Mbappé, Griezmann & co

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot pakte afgelopen weekend zijn eerste driepunter van het seizoen in de Jupiler Pro League. Met dank aan een aanvaller die twee keer scoorde en een goede verdediging. Dat heeft nu ook opgeleverd.

Beerschot staat nog steeds helemaal laatste in de Jupiler Pro League, maar tegen RSC Anderlecht liet het wel een erg nette prestatie zien. En dat deden ze bovendien ook met erg goed voetbal.

Met dank ook onder meer aan Loïc Mbe Soh, een 23-jarige Franse verdediger die afgelopen zomer de overstap maakte van Nottingham Forest naar De Mannekes op het Kiel.

Nominatie in team van de week

Vorig seizoen was hij nog op huurbasis actief voor Almere City, nu laat hij mooie dingen zien bij Beerschot. En dat levert de ex-speler van de jeugd van Paris Saint-Germain nu ook iets heel bijzonder op.

Griezmann et Mbappé réunis en attaque, Kalulu impérial en défense... Voici le onze type des tricolores du week-endhttps://t.co/5Tg0ALDSmp pic.twitter.com/UV06TbJtJr — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 21, 2024

De verdediger is namelijk opgenomen in het elftal van de week als het gaat over Franse spelers. En niet zomaar bij de eerste de beste bron, maar wel bij ... L'Equipe.

Mbe Soh staat zo in een lijstje met onder meer Mbappé, Barcola en Griezmann. Een heel erg mooi team, waar dus ook hij knap tussenstaat. Mooi voor het vertrouwen.