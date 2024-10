Ancelotti heeft véél redenen waarom hij zich geen zorgen maakt voor El Clasico: "Hij kan er 40 maken"

Straks staat Real Madrid-Barcelona op het programma. El Clasico heeft dit seizoen weer aan grandeur gewonnen nadat de Catalanen een heel sterk seizoensbegin kenden. Real-trainer Carlo Ancelotti maakt zich echter weinig zorgen met alle talent dat hij in zijn team heeft.

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti blikte op zijn persconferentie vooruit op de aankomende Clásico tegen Barcelona. In de Champions League-wedstrijd tegen Dortmund was het Vini Jr. die met een hattrick de show stal en de Madrilenen hielp een 0-2-achterstand om te buigen naar een 5-2-overwinning.

Toch benadrukte Ancelotti dat Real Madrid meer troeven heeft. “Vini Jr. kan één van onze leiders zijn, maar met Valverde, Modric en de jonge spelers zoals Mbappé, Bellingham en Rodrygo hebben we nog andere sterke spelers. Daar mogen we heel gelukkig om zijn", aldus de Italiaanse coach.

Ancelotti sprak ook vol lof over de rol van Kylian Mbappé, die zich steeds meer ontpopt tot een gevaarlijke spits voor Real Madrid. “We zijn al blij met wat hij tot nu toe heeft gebracht. Bij de eerste twee goals tegen Dortmund was hij ook betrokken", verklaarde Ancelotti.

Hij verwacht dat Mbappé zich alleen maar verder zal ontwikkelen. “Vorig jaar verloren we met Benzema een belangrijke spits, en die vervingen we met Bellingham, Brahim en Joselu. Nu hebben we met Mbappé een spits die 35 tot 40 doelpunten per seizoen kan maken.”

Barcelona liet zich deze week ook gelden in de Champions League met een overtuigende 4-1 overwinning op Bayern München. Ancelotti nam de tijd om Barcelona’s speelstijl onder de nieuwe coach Hansi Flick te analyseren. “Hansi Flick heeft de filosofie van het team veranderd", zei hij. “Hij speelt directer dan Xavi, die ook uitstekend werk deed. Maar ik wil de twee niet vergelijken.”

Een van de potentiële dreigingen voor Real Madrid is Barcelona’s talentvolle wonderkind Lamine Yamal. “Yamal speelt fantastisch en je moet rekening houden met je tegenstander, maar de focus moet liggen op hoe je zelf speelt", benadrukte Ancelotti.