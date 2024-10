Bij STVV durft er eentje al heel groot te dromen: "Dat is nog steeds de kortste weg naar Europa"

STVV is heel goed bezig sinds de komst van Felice Mazzu. Afgelopen weekend volgde de knappe 2-0 overwinning tegen Westerlo. Na afloop was spits Adriano Bertaccini wel héél enthousiast.

Het was zaterdag een mooie avond voor Adriano Bertaccini. De STVV-spits scoorde twee doelpunten tegen Westerlo en kon zijn teller zo op acht zetten. Daarmee komt hij (samen met Tolu) aan de leiding in het topschuttersklassement.

"Ik voel me echt heel goed. Na deze wedstrijd ben ik ook topschutter in de JPL. Dat is iets ongelooflijk. Het was mijn droom om dat ooit te zijn, en nu ben ik het ook", vertelde hij na afloop.

"Ik had wel vier keer kunnen scoren vandaag", gaat hij verder. De spits kwam enkele keren oog in oog met de Westerlo-doelman. Zijn tweede van de avond scoorde hij vanop de stip. "Die penalty scoren was niet zo gemakkelijk hoor. Er kwam een speler van Westerlo wat "bla bla" doen om me uit mijn concentratie te halen, maar ik bleef goed rustig.

Of hij al op zijn beste niveau zit? "Ik ben nog nooit op dit niveau geweest, dus ik zou ja zeggen", antwoordt hij simpel. "Ik krijg hier heel veel vertrouwen van de ploeg en van de staf. Tijdens de rust was ik wat ontgoocheld, maar ze kwamen naar mij om te zeggen dat het niet erg was en dat ik nog wel een goal zou maken. En dat is ook gebeurd, met dank aan de ploeg."

De spits is heel enthousiast, dat merk je meteen. Hij durft ook luidop te dromen... over Europees voetbal. "Nu Lierse, zoals ik al gezegd heb, het zou altijd leuk zijn om de finale te spelen in Brussel. De beker winnen is nog steeds de kortste weg naar Europa. We willen natuurlijk alle matchen winnen."