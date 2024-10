De maat is nu helemaal vol na gebeurtenissen van afgelopen weekend in JPL: Pro League gaat er met de grove borstel doorgaan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het afgelopen weekend in de Jupiler Pro League werd overschaduwd door incidenten met pyrotechniek. Vuurwerk en rookbommen verstoorden wedstrijden bij Kortrijk, Charleroi, en Dender, waar vooral de match tussen Dender en KV Mechelen een nare afloop kende.

"Drie supporters raakten gewond doordat een vuurpijl in het bezoekersvak afging", meldde de politiezone Rivierenland. KV Mechelen en de Pro League veroordelen het gebruik van vuurwerk door supporters en roepen op om pyro definitief te bannen uit de supportersvakken.

Bij KV Mechelen heerst teleurstelling over de incidenten. "Terwijl bijna 900 KVM-supporters genoten van een mooie 2-5 overwinning, vonden enkelingen het nodig om Bengaals vuur af te steken", stelt de club in een officiële verklaring.

"Drie supporters moesten worden verzorgd, wat te gek is voor woorden. De club distantieert zich van dit gedrag en neemt maatregelen." Frank Lagast, CEO van KV Mechelen, benadrukt het gevaar van pyro: "Vandaag is nogmaals bewezen dat pyro en vuurwerk geen plaats hebben in een supportersvak."

De Pro League schaart zich ook achter deze boodschap. CEO Lorin Parys reageerde fel op de gebeurtenissen. "Diegenen die zich hier schuldig aan maken, worden opgespoord en riskeren een stadionverbod tot 25 jaar", liet hij weten. Parys hoopt dat dergelijke straffen een afschrikwekkend effect hebben en het gevaarlijk gedrag uit de stadions weghalen.

Met deze stevige reacties van clubs en de Pro League wordt een duidelijk signaal gegeven: vuurwerk en rookbommen horen niet thuis in de Belgische stadions. Zowel KV Mechelen als de Pro League geven aan dat de veiligheid van supporters en spelers vooropstaat en dat ze de komende tijd alles op alles zullen zetten om pyro permanent te bannen uit de tribunes.