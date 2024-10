Of het supporters waren? Mehdi Bayat vertelt schokkend verhaal van drieste overval

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen week werd voorzitter Mehdi Bayat van Sporting Charleroi overvallen. Hij kreeg enkele rake klappen en liep de nodige verwondingen op.

Mehdi Bayat stak zich afgelopen weekend niet weg. Ondanks een blauw oog, met een kruk en een been in een spalk verscheen hij na de overval van vorig weekend op het voetbal.

Hij had vorige week op restaurant gegeten in toen hij het Van der Valk Hotel in Gosselies buitenkwam. Op de parking werd hij op drieste wijze overvallen.

“Ik wilde nog ontsnappen maar werd gevat, op de grond gegooid en met de kolf van een pistool op mijn gezicht geslagen. Ze kwamen met vier uit hun auto, waren gewapend en hadden bivakmutsen op. Ze hadden het gemunt op mijn horloge (een Rolex, nvdr)”, zegt hij aan Het Belang van Limburg.

Ook zijn telefoon werd dinsdag gestolen en de banden van zijn auto lek gestoken. “Het was uiterst gewelddadig”, aldus nog Bayat. “Ik heb ook nog mijn voet gebroken.” Hij is zeker dat het niks met het voetbal te maken heeft.

“Door de manier waarop ze te werk zijn gegaan, is het voor mij duidelijk dat het professionele dieven zijn en dat dit voorbereid was. Supporters waren het niet, dat geloof ik niet. Ik hoop dat ze dergelijke mensen hard straffen. Ik heb het volle vertrouwen in het gerecht.”