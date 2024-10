Besnik Hasi blijft heel voorzichtig met oog op bekerduel: "We weten heel goed wat er vorig seizoen is gebeurd..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen speelt woensdagavond tegen RAAL La Louvière in de 16e finales van de Beker van België.

KV Mechelen maakt op dit moment indruk. Onder leiding van Besnik Hasi staat de club op de 4e plaats in de Pro League.

Maar nu is het weer tijd voor de Beker van België, met een wedstrijd tegen RAAL La Louvière. Malinwa hoopt hier zijn goede vorm verder te zetten.

Volgens Gazet Van Antwerpen legde Hasi uit dat hij geen rotaties zal doorvoeren in zijn kern. "We hebben niet zoveel keuzes. Sommige spelers komen terug uit blessure, maar trainen en een officiële wedstrijd spelen zijn twee verschillende dingen."

De coach wil niet te zelfverzekerd worden. Hij herinnert zich ook dat Steven Defour vorig seizoen werd ontslagen na een vroege uitschakeling in de beker.

"Onderschatting is uitgesloten. We nemen dit heel serieus. De vroege uitschakeling van vorig jaar was een schok en leidde tot het ontslag van de coach. De spelers weten dat hun verantwoordelijkheid op het spel staat."