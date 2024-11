Topaffiche? Wouter Vrancken spreekt klare taal over bekerloting van KAA Gent

KAA Gent plaatste zich donderdag voor de achtste finales van de Croky Cup. Daarin is Union SG de volgende tegenstander.

KAA Gent had niet veel moeite met tegenstander Union Rochefortoise in de zestiende finales van de Beker van België. Het werd 7-0 voor de troepen van Wouter Vrancken.

In de achtste finale wacht een tegenstander van een totaal ander kaliber. Dan treffen de Buffalo’s in de Croky Cup immers Union SG.

Dat wordt een zeer zware opdracht, zo beseft ook trainer Wouter Vrancken die een duidelijke voorkeur had voor deze volgende ronde. Maar die kwam er niet.

“In de beker hoop je altijd een thuiswedstrijd te krijgen want je moet in principe toch voorbij iedereen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Het is een uitduel geworden, dus dat is jammer want het is bovendien ook een moeilijke wedstrijd. We zullen vol gas moeten gaan maar ik geloof rotsvast in onze kansen”, is hij bijzonder optimistisch.