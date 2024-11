"Wouter buiten": Waarom Vandenhaute niet klein te krijgen is door uitlatingen van fans

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het rommelt bij RSC Anderlecht. De relatie tussen voorzitter Wouter Vandenhaute en de supporters van paarswit zit op een dieptepunt.

Het einde van de samenwerking met Jesper Fredberg en de opmerkelijke aanstelling van Olivier Renard als zijn opvolger zorgen voor de nodige onrust in het Lotto Park. En dan komen de fans uiteraard in actie.

Afgelopen donderdag waren er al spandoeken tegen de komst van Renard. Ook werd opnieuw om het ontslag van Wouter Vandenhaute geroepen. De supporters hebben al aangekondigd dat er zondag acties komen in het duel tegen KV Kortrijk.

Peter Vandermeersch, CEO van Mediahuis Ierland en sinds jaar en dag een goeie vriend van Vandenhaute, beseft dat dit hard binnenkomt voor Vandenhaute, ook al verstopt hij dat.

Europese topclub

“Wouter zal het zelf ontkennen of toch zeker niet toegeven, maar hij ligt zeker wakker van kritiek”, vertelt Vandermeersch aan Het Nieuwsblad. “Wat ik persoonlijk wel heel sterk vind: hij luistert ook naar de kritiek die hij krijgt en probeert zichzelf in vraag te stellen.”

Na Riemer en Fredberg zou het wel eens de kop van Vandenhaute kunnen zijn die rolt. “Vluchten of in een hoekje gaan zitten omdat hij kritiek krijgt, gaat Wouter vooral niet doen. Het is misschien raar om te zeggen, maar hij wordt zelfs beter van wat tegenkanting.”

“Wouter heeft altijd gezegd dat hij van Anderlecht opnieuw een Europese topclub wil maken. Dat zal zijn tijd duren, dat zal gepaard gaan met tegenslagen, maar Wouter gaat er wel altijd keihard voor werken. Nu meer dan ooit.”