"Ze hebben problemen": Fink komt met vreemde uitspraak over Antwerp

KRC Genk speelt dit weekend de topper tegen Royal Antwerp FC. De wedstrijd is het duel tussen de nummers één en twee uit de rangschikking.

Zondagmiddag kruisen KRC Genk en Royal Antwerp FC de degens. Trainer Thorsten Fink liet op zijn persconferentie weten dat geduld hebben en controle willen hebben heel belangrijk zullen zijn voor zijn ploeg.

Dat deden ze ook tegen KAA Gent vorig weekend en in de bekerwedstrijd. “Thuis zijn we heel sterk, dat hebben we al getoond”, citeert Het Belang van Limburg de Duitser. “We kunnen scoren uit balbezit en vanuit de omschakeling maar ook op stilstaande fases. Dat geeft ons veel opties.”

Al weet hij ook dat zijn tegenstander dat allemaal heeft. “Ik denk niet het zondag 0-0 zal blijven.” En dan Fink toch wel een vreemde uitspraak over zijn tegenstander. “Op het middenveld hebben ze enkele problemen, hopelijk kunnen we daar de match naar ons toe trekken.”

KRC Genk wordt herfstkampioen als het wint, maar daar hecht Fink niet veel waarde aan. “Er hangt geen prijs aan vast maar we staan graag op kop. Hopelijk kunnen we onze voorsprong uitdiepen tot acht punten op Antwerp.”

Het is nog even doorgaan tot de interlandbreak, maar wat volgt is ook niet van de poes in de maand december. “Ik zou direct tekenen voor een scenario, waarbij we aan de winterstop nog steeds met vijf punten los staan.”