Dubbele opdoffer voor David Hubert en Anderlecht met oog op wedstrijd tegen KV Kortrijk

Flinke domper voor Anderlecht met oog op de wedstrijd tegen KV Kortrijk. David Hubert zal niet kunnen rekenen op twee sterkhouders.

David Hubert gaat zondagavond naar zijn eerste competitiezege op zoek als hoofdcoach van Anderlecht. Afgelopen weekend werd er met 2-1 verloren van Club Brugge en de week voordien met 2-1 Beerschot.

Paars-wit kon wel vertrouwen tanken door met 0-4 van Tubize-Braine in de Croky Cup. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk.

Die wordt gespeeld in een volledig uitverkocht Lotto Park. Toch moet Hubert ook een flinke domper slikken, want twee belangrijke spelers zijn out wegens blessure.

Ludwig Augustinsson en Leander Dendoncker hebben 'een kleine blessure' waardoor de twee niet bij de selectie zitten voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Toch lastig voor paars-wit. Youngsters Amando Lapage en Tristan Degreef zitten ook opnieuw bij de selectie.