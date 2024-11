Tijd voor Bodart? Ivan Leko reageert na nieuwe blunder van doelman Matthieu Epolo

Doelman Epolo van Standard ging tegen STVV grandioos in de fout. Opnieuw, maar dit keer kwam hij er met wat geluk uit.

In de slotfase van het duel tussen Standard en STVV scoorde Adriano Bertaccini na geklungel van doelman Matthieu Epolo. Dat was de 2-2 voor STVV, of dat dachten we toch.

De VAR draaide het doelpunt van de Kanaries terug, waardoor het alsnog met lege handen achterbleef op Sclessin. Tot grote woede van Bertaccini, die ook gelijk kreeg van heel wat analisten.

Ivan Leko had op zijn persconferentie na de wedstrijd de nodige bemoedigende woorden voor zijn doelman over. “Gelukkig wordt hij niet afgestraft voor zijn fout. De VAR heeft hem gered, maar deze jongen verdient dat”, klonk het.

Epolo, in de plaats van Arnaud Bodart onder de lat, zette eerder dit seizoen een mooie reeks met clean sheets neer. Hij ging echter ook al in de match tegen Anderlecht in de fout.

“Hij traint elke dag als een leeuw”, gaat Leko verder. “Het mooiste moment van de avond was voor mij toen de supporters na affluiten zijn naam scandeerden. Noem me emotioneel, maar die steun voor één van hun jongens vond ik prachtig om te zien.”