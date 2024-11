Anderlecht zal donderdag spelers tegenkomen die boordevol zelfvertrouwen zitten... tenzij ze te veel gefeest hebben

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht reist deze donderdag naar Riga voor zijn 4e wedstrijd in de Europa League. Een bijzondere wedstrijd aangezien het seizoen van RFS afgelopen weekend is geëindigd.

Beter nog: RFS vierde afgelopen zondag zijn derde titel als kampioen van Letland, de tweede op rij. De club uit Riga won van Grobina, op een na laatste in de ranglijst, en eindigde dus voor hun lokale rivaal, Riga FC.

Het was feest voor Rigas Futbola Skola, maar hun seizoen is nog niet voorbij aangezien ze onder andere nog de Europa League moeten spelen. Anderlecht zal aanstaande donderdag de eerste tegenstander zijn van RFS, na hun seizoen.

Het Letse seizoen loopt traditioneel van maart tot november, met een lange winterstop tijdens de koudste periodes waarin de temperaturen sterk dalen en de velden onbespeelbaar zijn.

Het is nog maar de vraag of Anderlecht een gedemotiveerd team zal tegenkomen, misschien wel te veel gevierd na hun kampioenschap, of een team dat juist gemotiveerd werd door hun recente kampioenenviering...