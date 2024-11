Patrick Goots heeft een belangrijke waarschuwing over Beerschot voor... Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge won afgelopen weekend op een drafje van OH Leuven. Ook volgend weekend wordt het niet gemakkelijk, tegen Beerschot.

Een afgeweken bal was voldoende voor Club Brugge om de overwinning te pakken op OH Leuven. De drie punten waren ook alles wat ze bij blauwzwart van deze match moesten onthouden.

Woensdag speelt Club Brugge tegen Aston Villa in de Champions League, maar volgend weekend wacht Beerschot in de Jupiler Pro League. En die zullen meer dan klaar zijn voor een warme ontvangst.

Zij speelden 0-0 gelijk tegen KAA Gent afgelopen weekend. “Als er één ploeg verdiende te winnen, was het Beerschot, dat twee keer het doelhout raakte en een dot van een kans kreeg via Reyners in het slot”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

“Winnen van Anderlecht is mooi, net als de nul houden tegen Gent. Maar, en dan kom ik weer bij de grote maar: Beerschot had beter de week voordien niet verloren in Kortrijk. Het heeft bovendien nagelaten om optimaal te profiteren van de nederlagen van STVV, Kortrijk, Charleroi en OHL.”

Er zit echter wel progressie in het niveau en dat stemt Goots positief. Hij komt zelfs met een waarschuwing voor blauwzwart. “Club Brugge, dat niet denderend speelde in Leuven, zal volgend weekend allesbehalve zomaar over Beerschot heen lopen.”