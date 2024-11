Zinloos! Waarom klacht STVV gewoon voor de vorm is en wedstrijd nooit herspeeld kan worden

STVV kreeg afgelopen zaterdag geen gelijkspel op Sclessin na een scheidsrechterlijke fout en zal daarom officieel klacht indienen bij de KBVB. De mogelijkheid om een wedstrijd te herspelen bestaat echter niet meer sinds de zogeheten 'penaltygate' tussen Anderlecht en Genk vorig seizoen.

Toen ontstond een nooit geziene juridische strijd over het al dan niet herspelen. Om toekomstige competitieproblemen te vermijden, besloot CEO Lorin Parys dat wedstrijden nooit meer zullen worden herspeeld, ook niet bij scheidsrechterlijke dwalingen. STVV kan dus wel klagen, maar het resultaat zal niet worden aangepast.

De inhoud van STVV’s klacht wordt voorbereid door technisch directeur Andre Pinto, voorzitter David Meekers en advocaat Kristof De Saedeleer. Het nieuws over de klacht werd door Meekers naar buiten gebracht en weerspiegelt de wens van de club om respect en gelijkwaardige behandeling van de arbitrage te eisen.

De verantwoordelijken binnen STVV werkten de afgelopen dagen aan de juridische details van de klacht om hun zaak grondig te kunnen onderbouwen.

De klacht was woensdag nog niet ontvangen door de KBVB, hoewel STVV zeven dagen na de wedstrijd heeft om deze in te dienen. Dit geeft de club tijd om de klacht goed te formuleren en te bekijken of er toch enige vorm van positieve uitkomst mogelijk is. Zodra de klacht klaar is, zal advocaat De Saedeleer deze naar de KBVB sturen.

Binnen de KBVB zal het Referee Department de klacht behandelen, aangezien het probleem bij de arbitrage ligt. Niet alleen hoofdarbiter Kevin Van Damme, maar ook zijn assistenten in het stadion en het VAR-team speelden een rol in de beslissing. Anderhalf jaar geleden diende STVV ook al eens een klacht in tegen de arbitrage, wat leidde tot een besloten overleg tussen de club en het Referee Department.