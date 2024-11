Anthony Moris in de leer bij Emiliano Martinez: "Hij kan ongestoord zijn gang gaan"

Afgelopen weekend stond Union-doelman Anthony Moris aardig in de kijker. Niet door een wereldsave, maar wel omdat hij bekogeld werd omwille van zijn tijdrekken.

Anthony Moris ging na een corner ostentatief tegen de vlakte. Een zoveelste poging om tijd te rekken, door middel van het veinzen van een blessure. De aanhang van KV Mechelen kon er niet mee lachen en bekogelde de keeper met alles wat ter handen was.

Voor sommigen hoort dat tijdrekken bij het voetbal en is het een vorm van game management, voor anderen is het dan weer één van de lelijkste elementen in het voetbal. “De populairste methode is natuurlijk de gefakete blessure”, zegt Peter Vandenbempt aan Het Nieuwsblad.

De analist haalt een studie boven die in Frontiers of Psychology werd gepubliceerd onder de naam When Pain brings Gain. “Onderzoekers screenden 183 wedstrijden van het EK 2008, WK 2010 en de Premier League en daaruit bleek dat ploegen die in de wedstrijd het voordeel hadden vanaf het slotkwartier drie keer meer 'blessures' hadden dan teams die moesten achtervolgen.”

Voor Vandenbempt is het geen verrassing. Hij haalt er de briljante, maar ook irritante doelman Emiliano Martinez van Aston Villa bij.

“De voorbije twee seizoenen kreeg de Argentijn dertien gele kaarten, twaalf daarvan voor tijdrekken. Maar niet één keer een tweede en dat bevestigt mijn idee dat een keeper die geel heeft gekregen voor tijdrekken voor de rest van de match ongestoord zijn gang kan gaan.”