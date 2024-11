Thorsten Fink en KRC Genk bereiden zich zonder twee belangrijke spelers voor op "een van de moeilijkste verplaatsingen van het seizoen"

KRC Genk neemt het zondagavond op tegen Union SG. De Limburgers zullen het zonder twee belangrijke spelers doen. Coach Fink ziet dat het een van moeilijkste verplaatsingen van het seizoen is.

KRC Genk is alleen leider in de Jupiler Pro League, terwijl Union SG momenteel pas op de tiende plaats staat in de het klassement. Maar Genk-coach Thorsten Fink vindt niet dat Union het verdient om daar te staan.

"Ze verdienen het om hoger te staan", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg. "Ik zie net als vorig seizoen een heel stevige ploeg. Fysiek zijn ze sterk, ook op stilstaande fases wordt het opletten. Voor ons zal de sleutel liggen in de duels. Hoe zeer wij ook ons spel zullen proberen te spelen, op Union moet je bereid zijn om de duels aan te gaan. En zo veel mogelijk tweede ballen te winnen."

"Want ze spelen opportunistischer dan bijvoorbeeld AA Gent en Antwerp. Ik ga hen niet vergelijken met Cercle Brugge, maar ze hanteren vaker de lange bal. Aan ons om daar goed op te reageren en de juiste ruimtes te vinden. We hebben vertrouwen en moeten dat ook uitstralen. We staan voor een van de moeilijkste verplaatsingen van het seizoen", gaat hij verder.

De Limburgers zullen het nog wel zonder twee belangrijke pionnen moeten doen. Yira Sor en Nikolas Sattlberger zullen er niet bij zijn tegen Union SG.

De twee starten niet steeds als ze fit zijn, maar kunnen wel het verschil maken en zijn belangrijk voor de ploeg. "We hopen hen na de interlandbreak te recupereren", vertelde Fink nog.