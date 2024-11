Noa Lang oog in oog met ex-trainer: Hoefkens schetst beeld van 'enfant terrible'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanavond wordt in de Eredivisie het duel tussen NAC en PSV Eindhoven afgewerkt. Het is een weerzien tussen Carl Hoefkens en Noa Lang.

Carl Hoefkens ontvangt vanavond in Nederland PSV Eindhoven. Bij de lampenclub ontmoet hij ex-Club Bruggespeler Noa Lang. Hoefkens is nog altijd fan van de Nederlander.

“Noa is een straatvoetballer op het veld. Hij vindt het fantastisch iemand door de benen te spelen, uit te dagen en te treiteren. Hij is een entertainer”, vertelt Hoefkens aan Voetbal International.

Het respect blijft ontzettend groot. “Weet je dat Noa op training precies zo is, tegen zijn ploegmaats? Dat komt omdat hij een pure liefhebber van het spelletje is.”

Lang heeft het imago van enfant terrible, maar binnen zijn eigen team ligt hij altijd heel goed in de markt. “Zijn ploegmaats dragen hem altijd op handen. Omdat Noa zichzelf is.”

Clashen

“Altijd open naar anderen. Op het veld, in de kleedkamer of waar dan ook. Noa is spontaan, een lieverd. Dat zien spelers, waardoor ze veel meer van hem tolereren. Vergeet niet dat het ook nog een zeer voetbalintelligente speler is.”

Al gingen Lang en Hoefkens ook met elkaar in de clich. Zo kregen ze het aan de stok met elkaar tijdens de match met Club Brugge in de Champions League tegen Atletico Madrid. Lang kwam toen net terug uit blessure. Hij wou absoluut spelen.

“Toen kregen we een rode kaart en besloot ik hem niet in te laten vallen. Dat vond hij moeilijk. Dan heeft hij zijn eigen manier om dat te tonen. Niet altijd de beste manier misschien, maar het is wel wie hij is.”