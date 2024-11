Tolu zegt welke straffe belofte Thorsten Fink hem deed om bij Genk te blijven

Tolu Arokodare doet het bijzonder goed bij KRC Genk. Nochtans leek het haast een zekerheid dat hij afgelopen zomer zou vertrekken.

De supporters van KRC Genk zouden er geen probleem mee gehad hebben mocht Tolu Arokodare verleden zomer vertrokken zijn. Ook bij het begin van het seizoen werd de spits niet op handen gedragen, maar ondertussen is hij wel topschutter in de Jupiler Pro League.

“Er was één supporter die me na elke match beledigende berichten op Instagram stuurde. Dat ging over vanalles en nog wat. Na zondag stuurde hij me dat hij me totaal verkeerd had ingeschat”, vertelt Tolu aan Het Laatste Nieuws.

De man verwijderde al zijn voorgaande reacties en verontschuldigde zich bij de spits. Dat zette Tolu aan tot het statement dat hij vorige week maakte. “Als ik nu geen acht goals achter mijn naam had staan, zouden sommigen hebben gezegd dat ik met dat statement het slachtoffertje aan het spelen was. Je weet hoe mensen zijn.”

Thorsten Fink is voor Tolu heel erg belangrijk. “Het eerste wat Fink deed, was de bad air uit de ploeg halen. Hij heeft dat geweldig gedaan. Ik zweer je, we zijn net als vrienden. Je moet de coach zien met zijn staf.”

Fink had een heel belangrijk aandeel in het feit dat Tolu in België bleef. Er waren nochtans de nodige aanbiedingen, zeker uit Turkije. En financieel zou dat ook een hele mooie deal zijn geweest.

“Fink vond me geen speler voor Turkije. 'Één jaar bij me blijven en je staat in de Premier League', zei hij. Zoiets geeft veel vertrouwen. I must trust the process. Vandaag ben ik erg blij dat ik gebleven ben.”