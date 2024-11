Archie Brown beleefde emotionele middag met de Buffalo's: "Ik heb gebeden, zoals ik voor al mijn teamgenoten doe"

KAA Gent won zondag overtuigend met 5-0 van Standard. Al moest het wel even de adem inhouden toen Noah Fadiga op het veld neerzakte. Ook verdediger Archie Brown was onder de indruk van het gebeuren.

“Ik heb gebeden voor Noah, zoals ik voor al mijn teamgenoten doe, om fit en gezond te blijven. De gek wilde eerst gewoon verder spelen, maar gelukkig is hij nu stabiel en in goede conditie. Hij heeft een sterk lichaam en geest, en God beschermt hem", vertelt Brown op de clubsite van KAA Gent.

Brown bekroonde zijn eigen prestatie met een doelpunt, wat hem zichtbaar deugd deed. “Hopelijk is het een domino-effect en blijf ik op dit elan verder gaan", besluit de verdediger.

Max Dean

Max Dean was met twee doelpunten andermaal beslissend voor de Buffalo's. Brown en Dean kunnen elkaar goed vinden op zowel het veld als ernaast.

Brown had Dean aangemoedigd om na zijn doelpunten de Griddy Dance te doen, iets wat de aanvaller zelf tot een trend heeft gemaakt. “Wat ik nog in zijn oor fluisterde kan me in de problemen brengen en zal ik niet."

“Max is een harde werker en geweldige afwerker. Oprecht, als ik hem zie scoren verschijnt er een grote glimlach op mijn gezicht", sluit Brown af.