Pech voor de één, geluk voor de ander: 'Anderlecht-speler wordt alsnog opgeroepen voor de Rode Duivels'

Killian Sardella werd eerst niet opgeroepen voor de Rode Duivels. Maar hij zou uiteindelijk wel eens bij de groep kunnen aansluiten.

Killian Sardella verbord zijn teleurstelling niet nadat hij had vernomen dat hij niet was opgenomen in de selectie van Domenico Tedesco. Hij zat in de voorselectie maar zag Joaquin Seys hem inhalen.

"Ik ga niet liegen, ik had verwacht dat ik in de selectie van de Rode Duivels zou zitten. Het zijn de keuzes van de coach", betreurde hij zich na de wedstrijd tegen Cercle.

Sardella uiteindelijk beloond?

Maar in het voetbal kan alles snel veranderen. Een paar uur later raakte Joaquin Seys geblesseerd bij Club Brugge op het veld van Beerschot. Een blessure aan het scheenbeen zorgde ervoor dat hij forfait moest geven voor de interlands.

Volgens de krant Le Soir zou Sardella zijn vervanger worden. Dan zou hij dus binnen enkele uren in Tubize verwacht worden.

Zou hij ook al meteen een kans krijgen? Tijdens de laatste wedstrijden had onze rechterflank het moeilijk. Aan de andere kant keert Timothy Castagne pas terug van een blessure en heeft hij bijna niet gespeeld in het begin van dit seizoen.