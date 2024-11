Philippe Clement veroordeeld bij de Rangers? "Het zal niets veranderen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Philippe Clement zit in de problemen bij Glasgow Rangers. Zal de Belgische coach binnenkort zijn baan verliezen? Het is steeds meer de vraag. De analisten zien wel niet meteen een reden om hem te ontslaan.

Ondanks zeer goede resultaten vorig seizoen aan het roer van Glasgow Rangers, slaagt Philippe Clement er momenteel niet in om op dat elan door te gaan - wel integendeel.

De legendarische Schotse club heeft namelijk twee nederlagen geleden in hun laatste drie wedstrijden, en staat momenteel op de 3e plaats in de Premiership, met ondertussen toch ook al 9 punten achterstand van leider Celtic.

Europese campagne zal niets veranderen

Aan de andere kant hebben ze slechts één keer verloren in de Europa League, tegen Olympique Lyonnais. Echter, volgens de voormalige Rangers-aanvaller Rory Loy, zal een goede Europese campagne het lot van Clement niet redden.

"Ik denk niet dat dit een groot verschil zal maken in het grotere plaatje," legde Loy uit in een interview met de Scottish Football Podcast.

"De situatie van Clement en een groot deel van het team zal niet veranderen, zeker met de naderende maand januari. Giovanni van Bronckhorst bereikte de finale van de Europa League en was er bijna in geslaagd te winnen. Vier maanden later werd hij ontslagen." Toch maar opletten dus?