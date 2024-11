Prada en Louis Vuitton? Matte Smets zegt waar hij zijn geld aan kan uitgeven

Matte Smets ruilde afgelopen zomer STVV in voor KRC Genk. Dat leverde hem ondertussen al een plekje op bij de Rode Duivels.

Rode Duivels, dat is glitter en glamour. Matte Smets van KRC Genk past (voorlopig?) niet in dat rijtje, zo gaf hij aan tijdens een interview met HUMO.

“Luxe houdt me niet zo bezig”, klinkt het. “Op de club lachen ze me vaak uit met mijn telefoon. Kijk: mijn scherm is al een halfjaar stuk, maar daar zit ik niet mee. En mijn portefeuille is nog dezelfde als toen ik 12 jaar was.”

Smets wil zijn geld sparen, zodat hij later een huis kan kopen voor zijn gezin. Aan eten kan hij wel de nodige centen uitgeven. “En aan kleren, maar geen dure: ik heb geen Louis Vuitton of Prada in mijn kleerkast hangen.”

Een opvallend gegeven waar Smets zich ook bewust van is, is de burn-outs in de sport. Hij weet meteen waar je als voetballer of topsporter tout court mee moet opletten.

“Daar hebben de sociale media volgens mij veel mee te maken. Jongeren lezen te veel dingen die hen doen twijfelen aan zichzelf. Vroeger deed ik dat ook: na een match ging ik snel kijken wat ze vonden van mijn prestatie.”

Geen goede keuze, vindt Smets. “Maar al die negativiteit blijft te lang spoken in je hoofd. Vóór sociale media wisten mensen niet hoe anderen over hen dachten: ze wilden de beste worden en gingen daar gewoon voor.”