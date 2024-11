Ruud van Nistelrooij in beeld om opvolger van Kompany én Club Brugge-flop te worden

Ruud van Nistelrooij is in beeld bij Burnley als mogelijke opvolger van de onder druk staande manager Scott Parker, zo melden diverse Engelse media. De 48-jarige Brabander zou daarmee zijn loopbaan in Engeland kunnen voortzetten, na zijn recente vertrek als assistent-trainer bij Manchester United.

Van Nistelrooij was sinds deze zomer actief op Old Trafford als rechterhand van Erik ten Hag, die eerder deze maand werd ontslagen. Na het ontslag van Ten Hag nam Van Nistelrooij tijdelijk het roer over bij Manchester United. Als interim-manager behaalde hij een aantal opvallende resultaten.

Zo won United onder zijn leiding van Leicester City (5-2 en 3-0) en van PAOK Saloniki (2-0). Ook werd er een punt gepakt tegen Chelsea (1-1) op eigen terrein. Deze reeks prestaties heeft indruk gemaakt, en het lijkt erop dat Van Nistelrooij daarmee Burnley heeft overtuigd van zijn potentieel als hoofdtrainer.

Burnley twijfelt op dit moment over de toekomst van Parker, de ex-coach van Club Brugge en opvolger van Vincent Kompany bij Burnley. In de eerste vijftien wedstrijden wist Burnley slechts achttien keer het net te vinden, terwijl ze tegelijkertijd slechts zes doelpunten tegen kregen.

De ambitie van Burnley is duidelijk: de club wil koste wat kost terug naar de Premier League, na vorig seizoen te zijn gedegradeerd. De directie vraagt zich af of Parker die doelstelling kan waarmaken en lijkt daarom Van Nistelrooij als mogelijke opvolger te overwegen. Er zou echter nog geen direct contact zijn geweest tussen Burnley en de Nederlander, maar de interesse in zijn diensten is inmiddels wel bekend.

Manchester United maakte maandag niet alleen het vertrek van Van Nistelrooij bekend. Ook zijn assistenten René Hake, Jelle ten Rouwelaar, en Pieter Morel hebben het team verlaten.