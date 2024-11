Arne Engels vertelt vrijuit over zijn keuze om Club Brugge te verlaten en wél te slagen in Duitsland én Schotland: "Ik heb gehoord dat Vincent Mannaert er niet kon om lachen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arne Engels is anno 2024 méér dan ooit dé toekomst onder de Belgische middenvelders. Het 21-jarige jeugdproduct van Club Brugge is een basispion bij Celtic FC en sinds kort Rode Duivel. En die weg heeft hij op geheel eigen wijze afgelegd.

Arne Engels verliet januari 2023 Club NXT voor FC Augsburg. Zijn transfer werd op dat moment met een scheef oog bekeken, maar uiteindelijk heeft de middenvelder overschot van gelijk gekregen.

"Ik kreeg inderdaad te horen dat ik een ongeduldige jongen ben", lacht Engels in Het Laatste Nieuws. "Maar ik had zoveel doelen voor ogen en het duurde me allemaal te lang bij Club Brugge."

Engels had dan ook meer kansen verwacht in het Jan Breydelstadion. "Ik zag hoe sommige leeftijdsgenoten vanaf hun achttiende trainden bij de A-ploeg, terwijl ik na de voorbereiding altijd werd teruggezet naar Club NXT."

"Ik vond dat ik meer kansen verdiende", gaat de drievoudig Rode Duivel verder. "Bovendien wou ik absoluut bij een A-ploeg trainen en bij Club Brugge was dat niet mogelijk. Daarom heb ik de stap naar Duitsland gezet.

Bij Augsburg en ondertussen Celtic FC bewijst Engels het blauw-zwarte ongelijk. "Ik heb achteraf gehoord dat Vincent Mannaert er niet om kon lachen dat ik doorbrak bij Augsburg. Hij snapte niet dat Club me had laten vertrekken."