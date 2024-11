Brian Priske snoept ex-ploeg Royal Antwerp FC nog een pion af

Royal Antwerp FC neemt afscheid van physical coach Thomas Carpels. Hij trekt naar het Feyenoord van ex-Antwerpcoach Brian Priske.

Carpels was 3,5 jaar aan de slag bij de A-ploeg van Royal Antwerp FC als physical coach. Hij kwam bij de ploeg toen Brian Priske trainer was van The Great Old.

Nu zullen Priske en Carpels opnieuw samenwerken bij Feyenoord. De 35-jarige Antwerpenaar wordt er Head of Performance.

Carpels nam op Instagram afscheid van Antwerp. “We hebben zo veel mooie momenten gedeeld en ik ben extreem trots te kunnen zeggen dat we geschiedenis hebben geschreven”, klinkt het.

“Een unieke ‘domestic treble’, achtereenvolgende bekerfinales, Champions League naar de Bosuil halen, die iconische minuut 93:33, jeugdspelers die naam maken en aan hun beloftevolle carrière beginnen...”

“Bedankt om mij deel te laten uitmaken van dit avontuur en bedankt voor alles wat jullie mij gegeven hebben. Jullie zijn allemaal buitengewone professionals, maar nog belangrijker, jullie zijn allemaal uitzonderlijke mensen. En dat is onbetaalbaar.”

Carpels speelde zelf bij de U19 en reserven van Royal Antwerp FC. Zijn vertrek wordt bij Antwerp opgevangen door Sam De Cooman weet Gazet van Antwerpen.