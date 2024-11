Romelu Lukaku inspireert meisjesploeg met bezoek, Rode Duivel bezorgt hen onvergetelijk moment

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maandag zorgde Romelu Lukaku, topschutter van de Rode Duivels, voor een onverwachte verrassing op het oefencomplex van STVV. Tijdens een wedstrijd van de U13-meisjes tegen leeftijdsgenoten van RSC Anderlecht maakte de sterspeler van Napoli zijn opwachting.

Het bezoek bleek niet specifiek voor de jonge Kanaries, maar maakte toch een grote indruk. Volgens Erwin Morren, communicatieverantwoordelijke van STVV Youth, deden verschillende verhalen de ronde over Lukaku’s aanwezigheid.

Sommigen beweerden dat hij kwam om zijn zoontje te ondersteunen, terwijl anderen dachten dat hij vrienden bezocht. Hoe dan ook, tijdens de rust kreeg het U13-team de kans voor een meet and greet met hun held.

Hoewel Lukaku onherkenbaar leek met een pet en kap, wist een oplettende ouder hem toch te spotten. Op verzoek maakte hij graag tijd voor een foto met de meisjes, wat zorgde voor een moment om nooit te vergeten.

De spits was vriendelijk en stelde de meisjes op hun gemak, waarna ze enthousiast met hem op de foto gingen. Het bezoek van Lukaku had een bijzonder effect: in de tweede helft speelden de meisjes beter en scoorden ze volop.

“Zijn aanwezigheid gaf hen duidelijk een boost”, zegt Morren in HBvL. Een dag met Romelu Lukaku zal de jonge speelsters nog lang bijblijven.