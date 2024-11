KAA Gent houdt de adem in om nog meer dan vier miljoen euro te verdienen aan transfer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het verdienmodel van de clubs in de Jupiler Pro League is duidelijk. Uitgaande transfers vormen het merendeel van het budget.

Tickets en sponsoring brengen wat geld in het laatje, maar het overgrote deel van hun inkomsten halen Belgische ploegen uit de verkoop van spelers.

Dat is voor KAA Gent ook het geval. De Buffalo’s houden alvast hun adem in voor de situatie met Jonathan David, want die kan hen nog enkele miljoenen opleveren.

Het contract van de Canadees loopt komende zomer af bij Lille. Wil de Franse ploeg nog wat verdienen aan hem, dan moet hij deze winter vertrekken.

David blijft er zelf bijzonder rustig onder, maar voor Lille en KAA Gent kan dit veel betekenen. De Buffalo’s kregen indertijd 27 miljoen euro voor David.

In de deal was ook opgenomen dat KAA Gent nog eens iets meer dan 4 miljoen euro opstrijkt als Lille de speler kan verkopen. Dat zou alvast een stevige meevaller zijn voor Gent.