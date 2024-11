Opvallend: deze Challenger Pro League-coach miste maar liefst 17 (!) spelers tijdens de interlandbreak

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Jong Genk loopt het dit seizoen niet zoals gehoopt. De beloftenploeg van KRC Genk staat op plaats 14 in de Challenger Pro League. Toch hadden maar liefst 17 spelers interlandverplichtingen.

Jong Genk heeft al leukere tijdens gekend. De Challenger Pro League-club verloor haar laatste vier wedstrijden en scoorde bovendien slechts twee keer in haar laatste vijf duels.

De beloften van Racing Genk staan met 9 punten op plaats 14 in 1B en kunnen dus dringen een goed resultaat gebruiken. Vrijdagavond krijgen ze een nieuwe kans tegen Lierse, al verliep de voorbereiding op deze partij ook al niet geweldig...

Zo miste Thomas Buffel maar liefst 17 spelers vanwege interlandverplichtingen, weet Het Belang van Limburg. Zij gingen allemaal naar de U19, U18 of U17 van de Rode Duivels of naar jeugdteams van Nederland of Finland.

Opvallend, Jong Genk had dus vier doelmannen zes veldspelers tijdens de interlandbreak. Daardoor trainde de club pas voor het eerst met een volledige groep op donderdag... Allesbehalve ideaal.

"Voor ons als staf is dat 'ambetant'. Maar het doet deugd dat veel jongens zich bij de nationale ploegen kunnen meten. We zijn hier om de beste spelers op te leiden. De achtergebleven jongens sloten aan bij de A-kern. Daar konden ze zich tonen en voelen wat er voor nodig is om bij de A-ploeg te horen", vertelde Buffel bij HBvL.