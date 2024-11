Nog eentje! Traditieclub van ex-Rode Duivel dreigt te verdwijnen: "Wij zijn al anderhalf jaar niet betaald"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van KFC Diest ziet er somber uit. De traditieclub krijgt nog tot 2 december om een schuld van 4.000 euro bij Voetbal Vlaanderen te vereffenen. Gebeurt dat niet, dan volgt een schorsing en moet Diest forfait geven voor wedstrijden.

Bij drie forfaits op rij of vijf afzonderlijke wordt de club definitief uit competitie genomen. Bestuurslid Johan Elmhaned blijft echter optimistisch en belooft in Het Nieuwsblad dat het in orde komt.

Hoewel het bedrag relatief klein lijkt, heeft KFC Diest al langer financiële problemen. De club uit eerste provinciale kampt met schulden bij verschillende partijen, waaronder de verhuurder van het complex, de brouwer en de materiaal-leverancier. Sommige schuldeisers hebben zelfs juridische stappen ondernomen.

Plannen voor een buitenlandse investeerder deze zomer draaiden uiteindelijk op niets uit. Sportief gaat het eveneens bergaf. De spelers trainen al twee maanden niet meer en zijn al anderhalf jaar niet betaald. Coach Danny Boffin uitte zijn frustratie na de zware nederlaag tegen Averbode-Testelt-Okselaar. "Sommige spelers komen net voor de wedstrijd aan, en ik moet hopen dat we veertien mannen hebben", zegt de ex-Rode Duivel in de krant.

Ook bij de spelersvakbond United Athletes zijn klachten van oud-spelers ingediend die nog geld tegoed hebben van de club. Met slechts 1 punt uit 36 lijkt degradatie naar een lagere reeks onvermijdelijk. Toch is de club voorlopig vooral bezig met overleven.

De financiële chaos en sportieve malaise lijken het einde van de traditieclub te bespoedigen. Terwijl het Warandestadion steeds leger wordt, wacht Diest een race tegen de klok om de meest dringende schulden af te lossen en een onmiddellijke uitsluiting te voorkomen.