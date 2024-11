Steven Defour weet iets over Olivier Renard dat de fans van Anderlecht wel graag zullen horen: "Zelfs tegen de hoogste bazen"

Steven Defour, oud-speler van zowel Anderlecht als Porto, deelde zijn visie op de aanstelling van Olivier Renard als sportief directeur van Anderlecht. Hij herkent zichzelf in de uitdagingen waar Renard nu mee te maken krijgt en vraagt om geduld van de supporters.

Defour begrijpt de kritiek waarmee Renard bij zijn komst te maken kreeg, maar prijst de meerderheid van de supporters die zich hebben uitgesproken tegen negativiteit. “Het leek alsof een kleine groep de stem van het hele stadion vertolkte."

"Maar na die spandoeken en wat er gebeurde op Sociedad, heeft het merendeel van de fans gezegd: genoeg. Laat Renard gewoon in alle rust werken. Hij is héél goed in zijn vak en zal dat bewijzen", zegt Defour in HLN.

Dat Renard bij Anderlecht terechtkwam, verraste Defour enigszins. “Ik wist via gemeenschappelijke vrienden dat hij weer in het land was. We worden praktisch buren", lacht hij. “Maar dat hij zo snel sportief directeur zou worden, had ik niet verwacht. Dat Fredberg zou vertrekken, was duidelijk, maar dat Renard hem zou opvolgen, kwam als een verrassing.”

Defour benadrukt dat Renard een man met een sterke visie is. “Hij heeft geweldig werk geleverd bij KV Mechelen en Standard. Olivier heeft een sterke persoonlijkheid en zal zich nooit laten beïnvloeden. Als hij overtuigd is van zijn gelijk, zal hij dat verdedigen, zelfs tegenover de hoogste bazen. Zo was hij ook in de kleedkamer. Hij gaat recht op zijn doel af.”

Defour is ook positief over de ontwikkeling van Anderlecht onder David Hubert. “Je ziet progressie, zowel collectief als individueel. Spelers zoals N'Diaye en Degreef maken indruk. N'Diaye heeft alles om een geweldige linksachter te worden. Maar vooral Dolberg en Stroeykens zijn enorm gegroeid op korte termijn”, aldus Defour.