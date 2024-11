Belgische teams doen goede zaken in Europa ... en toch is er een specifieke reden waarom een tweede team in Champions League moeilijk wordt

Het was opnieuw een al bij al prima week voor de Belgische coëfficiënt. Union SG en Cercle Brugge wonnen, Anderlecht en Club Brugge speelden gelijk en enkel Gent verloor. 8 op 15, daar kan je mee verder - ook op de langere termijn.

Het was opnieuw een hele drukke week in de Europese competities. Ook voor de Belgische teams, die in vijfvoud in actie kwamen. En in de strijd om de ambities die we willen waarmaken deden we het dus verre van slecht.

Union SG en Cercle Brugge wonnen, Anderlecht en Club Brugge speelden gelijk en enkel Gent verloor. 8 op 15 is dat in punten, maar voor de coëfficiënt levert het zelfs 1.200 van een mogelijk totaal van 2.000 op voor deze week.

Opnieuw een goede week in Europa

Met oog op wie weet ooit extra Europese plaatsen of betere Europese tickets voor de nummers 2 en 3 uit het klassement is dat van belang.

We hebben er ook wel een aantal prima jaren opzitten. Twee seizoenen geleden behaalden we niet minder dan 14.200 punten. En ook vorig seizoen behaalden de teams uit de Jupiler Pro League 14.400 punten, terwijl we dit seizoen ook al boven de 7.000 punten zitten.

✅ Belangrijke zeges van Union 🇧🇪 en Cercle Brugge 🇧🇪 om in top 24 te eindigen

✅ Anderlecht 🇧🇪 blijft ongeslagen in 🇪🇺 en gaat zeker door!

✅ Gelijkspel voor Club Brugge 🇧🇪 houdt kansen in Champions League gaaf

❌ KAA Gent 🇧🇪 gaat helaas onderuit in 🇨🇭



🔢 1.200 punten erbij! — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) November 28, 2024

We zijn echt wel prima bezig, want ook dit seizoen begonnen we voortvarend. Momenteel staan we achtste op de UEFA-ranglijst, door de bonuspunten voor Club Brugge dat rechtstreeks in de Champions League zit hebben we ook dit seizoen al een paar goede zaken gedaan.

De komende twee jaar verliezen we nog vrij zwakke jaren en kunnen we dus mogelijk verder doorstijgen, Nederland op plaats zes is ondertussen al een team kwijt in Europa. En met vijf in de groepsfase gaan was van groot belang.

Extra Champions League-ticket? Moeilijk

Voor dit seizoen staan we zelfs ondertussen op een knappe derde plaats, na Portugal en Engeland. Hier en daar wordt dan ook al gedroomd van een mogelijk extra ticket in de Champions League - voorbehouden voor de top-2 per seizoen.

Toch lijkt dat door het nieuwe systeem van toekenning van bonuspunten na de League Phase heel moeilijk te gaan worden. Hoe hoger de teams eindigen, hoe meer bonuspunten er te verdienen zijn.

✅ Europa League - To Secure Top 24:



🇳🇱 AZ Alkmaar - 80%

🇨🇿 Slavia Praha - 80%

🇩🇰 Midtjylland - 64%

🇵🇹 Braga - 59%

🇩🇪 Hoffenheim - 57%

🇧🇪 Union SG - 57%

🇳🇱 Twente - 47%

🇫🇷 Nice - 25%

🇬🇷 PAOK - 24%

🇹🇷 Beşiktaş - 23%



⬆️ Full Projections + Analysis at our P-Page (link in bio) ⬆️ pic.twitter.com/N3nZqXBI1Y — Football Rankings (@FootRankings) November 29, 2024

Maar: in de Champions League kan iedereen tussen de 6.000 en 12.000 bonuspunten pakken, terwijl er in de Europa League maximaal 6.000 punten te verdienen zijn en in de Conference League zelfs maar 4.000 punten.

Bonuspuntensysteem

Hoe hoger de Belgische teams komen, hoe beter dus. Reden tot paniek? Voorlopig zeker nog niet, want we houden voorlopig gelijke tred met een aantal landen én alle vijf onze vertegenwoordigers kunnen in principe nog de top-24 halen.

Het zal zaak zijn om ook op de laatste drie speeldagen (of twee in de Conference League) nog de nodige punten te pakken. Die kunnen ook van tel zijn om in de eindafrekening minstens de top-24 te halen van de diverse bekers. En daar hangen dus bonuspunten aan vast.