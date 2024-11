Club Brugge is gewaarschuwd! Stijn Stijnen heeft verschroeiende boodschap voor Rik De Mil (en match delegate)

Het imago van Stijn Stijnen is ver verwijderd van dat van de ideale schoonzoon. Dat kwam de voorbije weken en maanden nog maar eens tot uiting.

Stijn Stijnen heeft al geen goede reputatie en dat heeft hij met de eigenzinnige aanpak van de bekerwedstrijd tegen eersteklasser Sporting Charleroi nog maar eens in de verf gezet.

Dinsdag komt Club Brugge in de Croky Cup over de vloer, het is nu al uitkijken welke verwelkoming de ex-doelman van blauwzwart in petto heeft.

Stijnen is alvast duidelijk met welke spelers hij het liefst werkt. “Een speler met iétwat winnaarsmentaliteit wil niet dat de concurrent voor zijn positie een goede wedstrijd speelt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Die wil dat die speler in de fout gaat zodat hij zélf kan spelen de week erna. Eén grote vriendengroep is een illusie. Da’s populistische praat van clichétrainers. Ik wil een kleedkamer die een resultaat kan neerzetten, punt.”

Verwarming op Patro

Deze week provoceerde Stijnen ook met zijn open brief aan Rik De Mil, met het onderzoek van een deskundige over de verwarming in de kleedkamer tijdens de bekerpartij.

“Als ík de baas was van Charleroi, en mijn ploeg krijgt een 4-1 pandoering van een 1B-ploeg, en ik hoor mijn trainer klagen over randzaken, dan stopte ik per direct en zonder veel woorden de samenwerking”, daagt Stijnen uit.

De match delegate zette wel in zijn verslag dat Stijnen toegaf dat het opwarmen van de kleedkamer deel was van zijn tactiek. “Ik maak mij geen enkele illusie dat een bondsparket de integriteit van een match delegate in twijfel zal trekken, ze kunnen niet anders.”

“Maar diezelfde match delegate zal voortaan wél moeten leven met de gedachte dat een legende als Luc Nilis, die naast mij stond toen ik mijn verklaring aflegde en dus goed hoorde wat ik precies vertelde, voortaan weet wat voor type hij is…”