Jonge Rode Duivel zwaar op de korrel genomen door eigen fans: trainer grijpt in

Arne Engels wordt zwaar bekritiseerd bij Celtic. Zijn trainer Brendan Rodgers heeft hem publiekelijk verdedigd.

Na zijn succesvolle periode bij Augsburg, heeft Arne Engels de druk van een club van het kaliber Celtic Glasgow ervaren. En hij heeft zich er behoorlijk goed aan weten aan te passen. Zijn drie doelpunten en drie assists hebben direct zijn waarde aangetoond, vooral in de Champions League, wat hem zelfs twee opeenvolgende basisplaatsen bij de Rode Duivels opleverde tijdens de laatste bijeenkomst.

Toch wordt hij niet gespaard van kritiek. De 21-jarige middenvelder kreeg na zijn slechte prestatie tegen Club Brugge in de Champions League flink wat kritiek te verduren. De supporters waren onverbiddelijk en benadrukten dat het team veel beter speelde nadat hij na een uur spelen was gewisseld.

Nog niet het eindproduct

Brendan Rodgers heeft zijn speler publiekelijk verdedigd: "Er is altijd druk hier. Je wordt bekritiseerd. Soms is dat verdiend, soms niet. Hoe dan ook, meestal heb je niet het laatste woord, maar je hebt de kans om op het veld te laten zien waar je toe in staat bent. Ik twijfel dan ook niet. Arne moet zich enkel concentreren op zijn teamgenoten, op ons en op zijn ontwikkeling. Hij is een jonge speler met veel potentieel. Hij is nog niet het eindproduct".

De voormalige Liverpool-coach gebruikt het voorbeeld van de Portugees Paulo Bernardo: "Hij zat vorig jaar in dezelfde situatie en zijn prestaties werden destijds niet gewaardeerd. Vandaag kan hij niet meer lof krijgen wanneer hij het veld betreedt. Dat is wat ontwikkeling en geduld inhouden. Arne is gekomen naar een grote club om zijn spel te verbeteren. Ik twijfel er niet aan dat hij daarin zal slagen".

"Ik weet dat dit niet het geval zal zijn, maar ik hoop dat mensen de les zullen leren. Dat ze beseffen dat de mensen die Paulo bekritiseerden, nu kritiek uiten op Arne en daarna zal het iemand anders zijn. Men moet begrijpen dat ontwikkeling tijd vergt. Sommigen zijn er meteen klaar voor, passen zich snel aan. Maar dat geldt niet voor iedereen. Hij zal zich ontwikkelen en verbeteren", besluit Rodgers.