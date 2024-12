🎥 Heel emotioneel moment tijdens Charleroi - Standard: match onderbroken na 60 seconden door pyro (maar of ze daarvoor boete gaan krijgen...)

De Waalse confrontatie werd onderbroken gedurende bijna tien minuten en dat na slechts 60 seconden spelen. Dat gebeurde om een overleden supporter van de Carolo's te eren.

Yoni, grote supporter van Charleroi en lid van de Storms Ultras, is deze week tragisch overleden op 40-jarige leeftijd. Fred Gérard, zoals hij echt heette, verloor zijn strijd tegen de ziekte.

Een eerbetoon stond natuurlijk op de planning van de Zebra-fans voorafgaand aan de wedstrijd. Een enorm spandoek met de tekst "Yoni, voor altijd in onze harten" hangt voor de tribune waar de Storms Ultras zitten. Een klein bordje met "RIP Yoni" staat voor de bezoekers tribune.

De spelers betraden het veld, de aftrap vond plaats, maar de eerste minuut wordt in stilte gespeeld, zonder enig gezang van beide kanten. Kuavita, met een eerste doorbraak na 40 seconden, zorgde voor de eerste opwinding bij de Standard-supporters, terwijl die van Charleroi stil bleven.

Na 60 seconden in de wedstrijd zetten de supporters hun actie voort: rookbommen werden afgestoken over de hele lengte van Tribune 4, evenals in het bezoekersblok.

Deze actie leidde tot een lange onderbreking van de wedstrijd. Terwijl de 22 spelers een paar passes uitwisselden om warm te blijven in de kou van het Mambourg en Jasper Vergoote de breedte van het veld benutte, werd de wedstrijd pas acht minuten later hervat met een hoekschop voor Standard. Een opmerkelijke start van de Waalse clash.

De vraag is nu wel of ze daar een boete voor gaan krijgen, want normaal is het niet toegestaan. Al was het wel voor een speciale reden.