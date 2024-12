De druk groeit bij KV Mechelen: "Dan zal men toch weer het doemscenario van vorig seizoen beginnen oprakelen"

KV Mechelen werd woensdagavond uitgeschakeld in de Croky Cup door Beerschot. De Kielse Ratten wonnen na strafschoppen van Malinwa.

Malinwa leek door te stoten in de beker, maar in minuut 88 kwam Beerschot op gelijke hoogte. In de verlengingen maakte de thuisploeg 2-1, maar kort voor het einde scoorde KVM alweer. Met 2-2 werden er dus strafschoppen genomen.

Beerschot won uiteindelijk en schakelde zo een andere ploeg uit zijn streek uit. Voor KV Mechelen zal dit hard zijn aangekomen verwacht Patrick Goots.

"Deze vroege uitschakeling zal bij KV Mechelen, toch een bekerclub pur sang, hard zijn aangekomen. Mechelen wil na meer dan dertig jaar nog eens Europa in. Dan weet je dat – om hét bekercliché nog eens boven te halen – dat de cup de kortste weg naar Europa is", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

"Gezien de mindere resultaten van de jongste weken, vind ik net dat deze uitschakeling de druk op het zware drieluik Club Brugge, Antwerp en Westerlo verhoogt", gaat hij verder.

"Het mag daarin echt niet tegenslaan. Tuimelt Mechelen voor de winterstop uit de top zes, dan zal men toch weer het doemscenario van vorig seizoen beginnen oprakelen", besluit Goots. Afgelopen seizoen greep KVM net naast de Champions' Play-offs.