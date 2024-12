Toby Alderweireld nam zijn verantwoordelijkheid in strafschoppenreeks en legt uit wat er afgesproken was

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC had 120 minuten én strafschoppen nodig om voorbij KV Kortrijk te raken in de Beker van België. Toby Alderweireld nam zijn verantwoordelijkheid en schoot als kapitein zijn team naar de kwartfinales met de beslissende elfmeter.

Toby Alderweireld sprak achteraf duidelijke woorden en had het daarbij onder meer over het slechte veld in Kortrijk, waardoor je zeker geen tien kansen krijgt om het af te gaan maken.

Focus behouden het belangrijkste

De focus houden is volgens Mega Toby dan ook het belangrijkste. "Met wat meer geluk had Vincent Janssen de 0-1 gemaakt, dan was het op dat moment al beslist geweest", aldus Alderweireld bij Sporza.

Alles bij elkaar opdracht volbracht voor de Antwerpenaar? "Op zich was het belangrijkste om door te stoten en dat hebben we gedaan. Het was afgesproken dat ik de laatste penalty zou nemen. De jonge spelers hebben ook hun verantwoordelijkheid genomen."

Steeds spannender

"Je ziet dat ook ervaren spelers als Denis Odoi kunnen missen. Het belangrijkste is dat de spelers de penalty willen nemen. Uiteindelijk ga je door als team. We hadden ook heel veel vertrouwen in Butez."

Rest de vraag: en wat nu op weg naar wie weet een derde opeenvolgende bekerfinale? "We hopen nu op een thuiswedstrijd in de kwartfinales, de rest zien we wel. Het wordt alleen maar spannender."