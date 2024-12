Ambitieuze tweedeklasser heeft topschutter rondlopen, maar mikt hoog met met extra aanvallende versterking

Zulte Waregem staat momenteel op kop in de Challenger Pro League. Toch wil dat niet zeggen dat ze zich niet nog gevoelig willen versterken. Daarbij willen ze ook deze winter hard gaan toeslaan, mogelijk ook op de gekste plaatsen.

Zulte Waregem wil dit jaar absoluut promoveren naar de Jupiler Pro League. De club zou deze winter alvast nog wat versterking in huis willen halen om aan die doelstellingen tegemoet te komen. Ze zetten alles op alles.

Alle topclubs waren een maand geleden actief op de Transfersummit Room in Istanboel. Dat gegeven werd zeven jaar geleden in het leven geroepen en is elk jaar een succes. Dit jaar waren onder meer Manchester City, PSG en Juventus op post.

Vossen nu de superheld

En ook Zulte Waregem tekende - net als La Louvière - present in Istanboel. Daarmee tonen die beide clubs meteen hun grote ambities voor dit seizoen. En daarbij wordt nu ook volop gedacht aan versterkingen halen.

In de winter zal er naar alle waarschijnlijkheid nog versterking komen. Met Jelle Vossen hebben ze op dit moment al een spits in goede vorm rondlopen, want hij is topschutter. Vossen zit in de vorm van zijn leven en zit al aan elf doelpunten in de Challenger Pro League.

Transfers op komst deze winter?

Toch wordt er ook gedacht aan een extra aanvaller. Dat nieuws kwam eerder deze week naar buiten. Zo zou er interesse zijn in Abdoulie Ceesay, een Gambiaanse spits van 20 jaar oud.

Momenteel speelt hij in Estland bij Paide Linnameeskond, al is het seizoen daar ondertussen volledig voorbij. Het team eindigde op een knappe derde plaats en mag zo volgend seizoen naar de voorrondes van de Challenger Pro League.

Ceesay zelf scoorde 13 doelpunten en vijf assists in 15 competitiewedstrijden. Essevee zou volgens Sacha Tavolieri zelfs al een bod van 175.000 euro gedaan hebben. Onze bronnen in Estand bevestigen dat er interesse is.

De Gambiaanse aanvaller werd gehuurd van Real de Banjul, waar hij in principe in januari terug heen zou moeten gaan. Toch wordt voor hem gedacht aan een nieuwe stap in Europa. Zijn marktwaarde staat inmiddels op zo'n 200.000 euro volgens Transfermarkt.

Polyvalente aanvaller

Ceesay heeft dezelfde spelermakelaar als Soualiho Meité, een van de vorige groeibriljanten die bij Zulte Waregem. En Alieu Fadera komt dan weer ook van Real de Banjul, waardoor dat ook een extra adelbrief kan zijn om hem te overtuigen.

De spits staat gekend om zijn snelheid en zijn dribbels en kan polyvalent worden ingezet voorin. Daardoor zou hij ook op de flank of naast Jelle Vossen kunnen worden uitgespeeld. Of dat ook tot een titel kan leiden?