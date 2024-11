'Deze 12(!) Belgische clubs zijn in Istanboel om transfers te regelen'

Het is deze week zeer druk in Istanboel. Liefst twaalf(!) Belgische teams zijn daar op een soort van speeddate. De Transfersummit Room in de Turkse stad zou wel eens een en ander kunnen opleveren voor de ploegen.

Alle topclubs zijn actief op de Transfersummit Room in Istanboel. Dat gegeven werd zeven jaar geleden in het leven geroepen en is elk jaar een succes. Dit jaar zijn onder meer Manchester City, PSG en Juventus op post. Heel leuk gegeven in Istanboel Maar ook veel Belgische ploegen zijn op post dit jaar. Club Brugge is op post en heeft volgens Het Nieuwsblad sterke man Dévy Rigaux meegenomen. Standard, OH Leuven, AA Gent, Charleroi, Cercle Brugge, Antwerp, Beerschot, KV Kortrijk en KV Mechelen zijn er ook bij namens de Jupiler Pro League. Veel Belgen present Vanuit de Challenger Pro League zijn er ook een aantal teams aanwezig. Zulte Waregem tekent present en Nicolas Frutos loopt er rond als technisch directeur van La Louvière. In totaal zijn er 666 vertegenwoordigers uit 66 landen present, vanuit België zijn er 24 mensen die naar Istanboel zijn gegaan. En op die manier willen ze ook graag transfers proberen los te weken. Dat is in het verleden ook al een paar keer gelukt voor een aantal van de Belgische topteams.