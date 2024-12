Kasper Dolberg lovend over ploegmaat bij Anderlecht: "Dat mag echt gezien worden"

Kasper Dolberg is de afgelopen weken in topvorm. De Deense spits van Anderlecht prijst één ploegmaat in het bijzonder.

Anderlecht heeft met Kasper Dolberg een van de topscorers in de Belgische competitie in zijn rangen. Samen met Tolu Arokodare en Adriano Bertaccini staat Dolberg bovenaan met al tien goals dit seizoen. Vooral de laatste weken vindt Dolberg de weg naar doel makkelijk. In zijn laatste zeven wedstrijden voor Anderlecht scoorde de Deense spits maar liefst negen keer. Donderdag tegen Westerlo scoorde Dolberg nog twee keer. Dolberg prijst Stroeykens Vooral de wisselwerking met Mario Stroeykens valt de laatste weken op en dat is ook Dolberg zelf niet ontgaan. "Ik voel me heel comfortabel met Mario in mijn buurt", zegt de Deense spits bij Het Laatste Nieuws. "De evolutie en de ontwikkeling die hij doormaakt mag gezien worden. De kwaliteiten heeft hij altijd gehad, maar soms moeten jonge spelers ook eens de tijd krijgen om een paar slechte wedstrijden te spelen", stelt Dolberg. Dolberg herkent het van zijn periode bij Ajax. Hij vindt dat jonge spelers fouten mogen maken en daar ook afgerekend op mogen worden. Maar ze moeten vooral tijd krijgen om te groeien, vindt Dolberg.





