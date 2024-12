Nicolas Raskin (ex-Standard) leeft weer op onder Philippe Clement en daar is een opvallende verklaring voor

Nicolas Raskin is dit seizoen opnieuw een belangrijke speler geworden bij Glasgow Rangers en gaf deze week zelfs zijn eerste assist. Het geheim van deze terugkeer in vorm is heel eenvoudig.

Het seizoensbegin van Nicolas Raskin (23 jaar) werd verstoord door een blessure, en de Belg had wat tijd nodig om zijn ritme terug te vinden bij de Rangers. Niet voor het eerst: sinds zijn aankomst in Schotland heeft Raskin moeite gehad om door te gaan, vaak het slachtoffer van kleine blessures.

De afgelopen maanden is de voormalige aanvoerder van Standard echter eindelijk weer onmisbaar geworden voor Philippe Clément. Een wederopstanding die hij te danken heeft aan de diëtisten en koks van de club, zoals hij uitlegde tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Ross County van dit zondag.

"Ik begon me vragen te stellen, want daarvoor was ik nooit geblesseerd. Toen ik hier aankwam, had ik echter vier blessures in anderhalf jaar", erkent Nicolas Raskin. "Dus dacht ik dat ik misschien iets verkeerd deed."

Een verandering in dieet bleek voldoende te zijn. De diëtisten van Glasgow Rangers hebben dit aangepakt en hem onderworpen aan een streng dieet: "Het is beter voor mij, ik hoef niet na te denken over wat ik ga klaarmaken. Ik probeer moeite te doen om mijn vorm terug te krijgen en dat werkt nu redelijk goed", vat hij samen.

Raskin is inmiddels 2-3 kilo afgevallen, een detail dat er wel toe doet: "Dit zijn details die het verschil maken als het erop aankomt om als eerste bij de bal te zijn", benadrukt de voormalige Rouche. De Belg heeft 6 opeenvolgende basisplaatsen gehad en gaf deze week zijn eerste assist van het seizoen tegen Kilmarnock.