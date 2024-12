Mag KV Kortrijk zich benadeeld voelen na nederlaag tegen Genk? Voormalig scheidsrechter Serge Gumienny heeft zeer duidelijke mening

KRC Genk won afgelopen weekend met 3-2 van KV Kortrijk. In de eerste helft moesten de Limburgers even vrezen voor rood, maar uiteindelijk besloot de VAR om niet in te grijpen na een fout van Carlos Cuesta.

Afgelopen weekend besloot Genk-coach Thorsten Fink om met Carlos Cuesta, Matte Smets en Mujaid Sadick te spelen tegen KV Kortrijk. Tegen minuut 40 haalde hij Cuesta er al af om hem door Joris Kayembe te laten vervangen. Een logische wissel, gezien het spelverloop, maar ook omdat hij al dicht bij een rode kaart was gekomen. Zo stopte Cuesta een aanval van Nacho Ferri foutief af. Dat terwijl de spits van KV Kortrijk was doorgebroken. Smets liep nog wel naast Ferri, maar misschien iets te ver om hem nog in de weg te staan. De scheidsrechter gaf Cuesta geel en de VAR besloot om niet in te grijpen. Volgens Serge Gumienny niet de juiste beslissing. "KRC Genk kende geluk dat het niet met z’n tienen verder moest tegen Kortrijk. Bij de eerste fase had Cuesta rood moeten krijgen: een duidelijke open doelkans werd ontnomen", vertelt hij bij Het Belang van Limburg. "Toen hij nadien opnieuw een fout maakte, net voor Fink hem wijselijk naar de kans haalde, verdiende Cuesta evenzeer een tweede geel", besluit de voormalige scheidsrechter. Later won Genk nog met 3-2.