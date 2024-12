Union SG-coach Sébastien Pocognoli scherp voor zijn eigen spelers na slap gelijkspel

Union SG kwam zondagavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van Cercle Brugge. Coach Sébastien Pocognoli was niet tevreden over de prestatie van zijn team na afloop.

Union SG was goed op weg, maar na de bekerwinst tegen KAA Gent volgde alweer een slap 0-0 gelijkspel tegen Cercle Brugge. Daar kon coach Sébastien Pocognoli niet blij mee zijn.

"De manier waarop we vandaag een punt pakken, daar ben ik niet tevreden over. We hebben in het verleden nog van dit soort wedstrijden gehad, waaruit we moesten hier lessen trekken en onszelf verbeteren", begint hij volgens Sporza.

Aan het begin van het seizoen leek het wel alsof Union bijna ieder weekend 0-0 gelijkspeelde. Het grote probleem was scoren, al is dat nu wel serieus gebeterd.

"Dat is vandaag niet gebleken, dus ik ben teleurgesteld", gaat Pocognoli verder. "We hebben wel enkele kansen gecreëerd, maar te weinig voor onze kwaliteiten. Voor mij zijn dit twee verloren punten."

Door de "twee verloren punten" staat Union SG momenteel niet in de top 6. De Brusselaars staan met 24 punten op plaats 7, net achter KAA Gent dat ook zoveel punten telt.