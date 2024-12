Pep Guardiola doet wel zeer opvallende uitspraken: "Ik zou eigenlijk moeten stoppen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Pep Guardiola beleeft bij Manchester City een moeilijke periode. Het blijft nog af te wachten of het helemaal goed komt dit seizoen. In ieder geval zal hij bij geen enkele andere club nog moeilijke of goede periodes meemaken...

Pep Guardiola heeft onlangs zijn contract bij Manchester City verlengd. Als zijn nieuw contract afloopt, heeft hij tien jaar aan het roer gestaan bij de Engelse topclub. Maar aan alles komt ook ooit een einde, dat beseft de 53-jarige Spanjaard ook. Op het Youtube-kanaal van chef-kok Dani Garcia deed de coach enkele opvallende uitspraken over zijn toekomst. "Er gaat een tijd komen dat ik er echt genoeg van heb en er definitief mee stop", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad bij de kok. "Ik ga sowieso geen andere club meer trainen." "Ik heb het niet over de toekomst op de lange termijn, maar wat ik niet ga doen, is Manchester City verlaten en naar een ander land gaan om hetzelfde te doen als ik nu doe. Ik zou daar niet de energie voor hebben. Het idee om ergens anders te beginnen, met al dat proces van de training enzovoort... nee, nee, nee", gaat hij verder. Bondscoach worden blijft dan nog wel een optie. "Misschien een nationaal team, maar dat is anders. Ik zou eigenlijk moeten stoppen, dat zou me goed doen."