🎥 Een sportief... Heindejaar! Hein Vanhaezebrouck speelt hoofdrol in schitterend reclamefilmpje over kerstvoetbal

De kerstperiode staat voor de deur. En dat betekent: héél véél voetbal. Ook Hein Vanhaezebrouck is helemaal klaar voor de drukke periode die ons te wachten staat.

Een sportief Heindejaar!

Met die schitterende woordspeling trapt PlaySports de eindejaarsperiode op gang. De periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar is traditioneel een héél drukke periode met veel voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland.

En het moet gezegd: PlaySports heeft de promotiestop met een kwinkslag aangepakt. Of zou Vanhaezebrouck tijdens de kerstperiode echt naar zijn tuinhuis moeten vluchten om rustig naar voetbalwedstrijden te kunnen kijken?

Voor iedereen een sportief Heindejaar! 🎅🎄 pic.twitter.com/PRF8CgoeSw — Play Sports (@playsports) December 11, 2024

We gaan er vanuit dat dat niet het geval is. Al vragen we ons wel af hoeveel keer de regisseur sommige takes heeft moeten opnemen. We kunnen ons niet voorstellen dat Vanhaezebrouck zonder enige vorm van tegenkanting die kerstmuts op het hoofd heeft gezet.