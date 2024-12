Standard krijgt geen goed nieuws te horen over de blessure van Alexandro Calut

Na een half uur spelen in het duel tussen Standard en OHL werd Alexandro Calut op een brancard afgevoerd. Het zou goed kunnen dat zijn seizoen helemaal voorbij is.

Het is opnieuw een zware klap voor Standard en hun verdediging, die al flink getroffen is door verschillende blessures. Tijdens de wedstrijd tegen Leuven verliet Alexandro Calut nog voor het einde van de eerste helft op een brancard het veld.

Aan het begin van de week onderging de 21-jarige rechterverdediger, die de afgelopen wedstrijden als centrale verdediger heeft gespeeld om de vele afwezigheden op te vangen, onderzoeken om de exacte ernst van zijn blessure te achterhalen. En het nieuws is niet geruststellend.

Er wordt gesteld dat Alexandro Calut een gescheurde pees in zijn linkerdij heeft, zo meldt La Dernière Heure. Een fikse tegenvaller, want de behandeling van deze blessure vereist een operatie.

Calut zal een deze dagen geopereerd worden, gevolgd door een revalidatie die minimaal vier maanden zal duren. De kans is groot dat Ivan Leko hem dit seizoen niet meer terug zal zien.

Pech blijft Alexandro Calut achtervolgen. Vorig seizoen scheurde hij op de allereerste training zijn kruisbanden. Dit seizoen speelde hij tien wedstrijden met het A-elftal en kreeg hij zijn kans. Hoewel het mogelijk is dat hij later terugkeert en een rol speelt aan het einde van het seizoen, moet vooral volgend jaar nu al in zijn gedachten zitten.