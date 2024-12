Standard-coach Ivan Leko komt met mooie woorden voor zijn tegenstander: "Beerschot is veranderd"

Ivan Leko weet het: de verplaatsing van Standard naar Beerschot zal niet gemakkelijk zijn. De Ratten hebben al zes thuiswedstrijden niet meer verloren en spelen nu een veel pragmatischer voetbal... net als de Rouches.

Ivan Leko en Dirk Kuyt zijn liefhebbers van voetbal. Beide trainers houden van mooi spel, maar met de kern die ze tot hun beschikking hebben, worden ze gedwongen om hun aanpak te herzien om een effectiever voetbal te spelen. Tijdens zijn persconferentie sprak de Kroatische T1 zich uit over het duel met Beerschot.

"Wat ik kan zeggen, is dat Beerschot is veranderd. Ze speelden zeven of acht wedstrijden totaalvoetbal, en gingen toen meer voor resultaatgericht voetbal met minder balbezit. Ze hebben hun laatste zes thuiswedstrijden niet verloren, door Anderlecht te verslaan en gelijk te spelen tegen Club Brugge, Gent en KV Mechelen. Dit laat zien dat dit team het juiste evenwicht heeft gevonden om resultaten te behalen."

Beerschot en Standard, twee teams gericht op effectief voetbal

Zoals hij vaak herhaalt, zou Ivan Leko graag aantrekkelijker voetbal willen ontwikkelen bij Standard. Maar toen hij dat probeerde, zag de Kroatische coach zijn spelers op het veld worstelen.

"Entertainment voor de supporters en de media, balbezit zonder er iets mee te doen, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Goed spelen gedurende 60 minuten en met 3-0 verliezen interesseert me ook niet. Wanneer je bij een club komt, heb je twee keuzes. Of je speelt je favoriete voetbal, neemt na zes maanden afscheid en zegt 'ik was gefocust, ik heb mijn spel gespeeld', of je past je aan de situatie aan en je helpt het team en de club om resultaten te behalen. Dat is altijd het eerste waar je aan moet denken wanneer je aan een wedstrijd begint."

Marwan Al-Sahafi, de man in vorm om op te letten

Tot teleurstelling van degenen die een aanvallend Standard willen zien, zullen de Rouches zaterdag toch met dit perspectief naar Beerschot gaan. Met bijzondere aandacht voor één man, Marwan Al Sahafi, die sinds het begin van het seizoen vijf doelpunten heeft gescoord, waaronder dubbele treffers tegen Anderlecht en Club Brugge.

"Hij is in goede vorm en moeilijk te stoppen, maar het is niet alleen hij. Keita en Verlinden zijn ook sleutelspelers die helpen om een beter evenwicht te vinden. Het is een ander team dan twee maanden geleden, en vorige week vochten ze tot de laatste seconde om gelijk te spelen tegen een team op de derde plaats in de competitie en in de Europa League. Ze hebben het juiste evenwicht gevonden", waarschuwde Ivan Leko.